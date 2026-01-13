Son yağışlar ilaç gibi geldi; 48 günlük su kesintisi son buldu

Yalova Belediyesi tarafından sanal medyada yapılan açıklamada, “Gökçe Barajı’nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. (DHA)