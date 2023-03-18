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Son yağışlar ilaç gibi geldi

Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 79'a ulaştı.

Son yağışlar ilaç gibi geldi - Resim: 1

Başiskele ilçesinde bulunan, kentin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda içme suyu seviyesi, 2023 yılına girildiği dönemde yüzde 20 seviyelerinde ölçülüp, geçmiş yıllara göre, beklenen seviyenin altında kalmıştı. 

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Son yağışlar ilaç gibi geldi - Resim: 2

Yakın dönemde, yağan kar ve yağmurların ardından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi arttı. 

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Son yağışlar ilaç gibi geldi - Resim: 3

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesindeki verilere göre, 17 Mart'ta yapılan ölçümlerde, Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, yüzde 79 olarak ölçüldü. 

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Son yağışlar ilaç gibi geldi - Resim: 4

51 milyon metreküp kapasiteli barajda, 40 milyon 320 bin metreküp su bulunuyor. 

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