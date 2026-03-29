Son yağışlar yaradı: İstanbul'un barajlarından bu kez iyi haber
İstanbul'da yağışların yetersiz olması nedeniyle kentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı Aralık 2025'te yüzde 18'e kadar gerilemişti. 2026 yılının ilk 3 ayında etkili olan yağışlar ise barajlara can suyu oldu. İşte İstanbul'un barajlarında son durum...
İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürürken barajların doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Mart 2026 itibarıyla kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarını güncelledi.
Kış aylarını kurak geçiren ve Aralık ayında %20 seviyelerine kadar düşerek susuzluk korkusu yaşatan barajlar, Mart yağışlarıyla birlikte yeniden %50 bandının üzerine çıktı.
İSKİ verilerine göre, 29 Mart 2026 itibarıyla barajların doluluk oranı %54,69'a yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı %79,87 olarak ölçülmüştü.
En yüksek doluluk oranına sahip baraj yüzde 92,54 ile Elmalı Barajı oldu. En düşük doluluk oranı ise yüzde 29,51 ile Pabuçdere'de ölçüldü.