Son yılların en etkili kar yağışı geliyor: İstanbul ve Ankara kara gömülecek
Türkiye genelinde yarın itibariyle sıcaklıklar 8 ila 12 derece azalacak. Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde kar yağışı görülmesi bekleniyor.
Türkiye salı günü itibariyle soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Hava sıcaklığı 8 ila 12 derece birden düşecek. İstanbul'da son yılların en etkili kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, 18 Şubat Salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR 8 - 12 DERECE DÜŞECEK
Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
SOĞUK VE KAR YAĞIŞI 1 HAFTA SÜRECEK
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması öngörülüyor.