SONAR son 23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçlarını açıklandı
23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde SONAR Araştırma firması tarafından son yapılan kamuoyu araştırma sonuçları açıklandı.
AK Parti'ni itirazları sonrasında YSK tarafından iptal edilen 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbullu seçmen 23 Haziran pazar günü yeniden sandık başına gidecek.
Toplam 31 bin 186 sandıkta 10 milyon 570 bin 939 seçmenin oy kullanacağı seçimin AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Binali Yıldırım ile CHP ile İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarışa sahne olması bekleniyor.
Özellikle çok YSK'nın verdiği ve çok tartışılan itiraz kararının ardından artok sadece İstanbul ve Türkiye'de değil tüm dünyada merakla beklenen seçim öncesinde Türkiye'nin önde gelen araştırma kuruluşları da peş peşe yaptıkları son kamuoyu araştırma sonuçlarını açıklıyor. Onlardan biri de SONAR araştırma firması. SONAR Haziran ayı içerisinde yaptığı son anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte sonuçlar...
SONAR araştırma 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimlerinde Kararsız oyları dağıtılmadan sonucun %49,2 Ekrem İmamoğlu, %43,9 Binali Yıldırım olarak sonuçlanacağını duyurdu. Aynı ankete göre ankette Diğer oyu verenlerin oranı %0,8, Kararsızların oyları %2,5, Oy Kullanmayacağım diyenlerin oranı %1 ve cevap vermeyenlerin oranı ise %2,6 olarak ölçüldü.