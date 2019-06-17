SONAR son 23 Haziran İstanbul seçim anketi sonuçlarını açıklandı

Özellikle çok YSK'nın verdiği ve çok tartışılan itiraz kararının ardından artok sadece İstanbul ve Türkiye'de değil tüm dünyada merakla beklenen seçim öncesinde Türkiye'nin önde gelen araştırma kuruluşları da peş peşe yaptıkları son kamuoyu araştırma sonuçlarını açıklıyor. Onlardan biri de SONAR araştırma firması. SONAR Haziran ayı içerisinde yaptığı son anketinin sonuçlarını açıkladı. İşte sonuçlar...