SONAR'ın son anketine CHP'li belediye başkanları damga vurdu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLK 5

SORU :Büyükşehir Belediye Başkanınızı genel olarak düşündüğünüzde başarılı buluyor musunuz? (Bu bulgu, her başkanın kendi seçmenleriyle yapılan anketlerle elde edilmiştir



