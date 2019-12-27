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  3. 27 Aralık 2019 13:40

SONAR'ın son anketine CHP'li belediye başkanları damga vurdu

SONAR Araştırma Şirketi Büyükşehir Ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Performans Araştırması Aralık 2019 sonuçlarını yayınladı. İlk 5 ismin arasında 3 CHP'li büyükşehir belediye başkanı yer alıyor.

SONAR'ın son anketine CHP'li belediye başkanları damga vurdu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İLK 5
SORU :Büyükşehir Belediye Başkanınızı genel olarak düşündüğünüzde başarılı buluyor musunuz? (Bu bulgu, her başkanın kendi seçmenleriyle yapılan anketlerle elde edilmiştir

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SONAR'ın son anketine CHP'li belediye başkanları damga vurdu

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SONAR'ın son anketine CHP'li belediye başkanları damga vurdu

İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞARI SIRALAMASI (ARALIK 2019)
SORU :İlçe Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz? (Her başkan kendi ilçesinde sorgulanmıştır)

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SONAR'ın son anketine CHP'li belediye başkanları damga vurdu

İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞARI SIRALAMASI (ARALIK 2019)
SORU :İlçe Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz? (Her başkan kendi ilçesinde sorgulanmıştır)

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