SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCEKİ SONUÇLAR

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt veren katılımcılardan %18,2’si kararsız olduğunu, %10,2’si sandığa gitmeyeceğini, %4,1’i geçersiz oy kullanacağını ve %4,2’si de fikri olmadığını ya da cevap vermediğini belirttirken CHP'nin yüzde 21,2 oy oranıyla birinci parti, AK Parti'nin ise %19,1 oy oranıyla ana muhalefet partisi olduğu görüldü