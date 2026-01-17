SONAR'ın son erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı
SONAR Araştırma tarafından gerçekleştirilen "erken seçim ister misiniz" ve "bugün bir erken genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" anketlerinin sonuçları açıklandı. Anket sonuçlarında siyasi partilerin olası bir erken genel seçimdeki oy oranları da ortaya çıktı... İşte sonuçlar.
SONAR Araştırma’nın son anketi SÖZCÜ TV’de Barış Terkoğlu ile Özlem Gürses’in sunduğu programda kamuoyuyla paylaşıldı.
Ankete Erken genel seçim yapılmasını isteyenlerin oranı damgasını vururken olası bir erken genel seçimde partilerin oy oranları da belli oldu. Ankette ayrıca olası bir erken genel seçimde TBMM'ye sadece 3 partinin girdiği , iktidar ortağı MHP'nin Meclis dışı kaldığı görüldü.
İşte anket sonuçları.
SONAR Araştırma’nın aynı çalışmasında katılımcılara “Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?” sorusu da yöneltildi. Yanıtların dağılımı ise şu şekilde oldu:
Evet, erken seçim yapılmalıdır: %61,1
Hayır, erken seçim yapılmamalıdır: %30,2
Fikri yok / Cevap yok: %8,7
KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCEKİ SONUÇLAR
“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt veren katılımcılardan %18,2’si kararsız olduğunu, %10,2’si sandığa gitmeyeceğini, %4,1’i geçersiz oy kullanacağını ve %4,2’si de fikri olmadığını ya da cevap vermediğini belirttirken CHP'nin yüzde 21,2 oy oranıyla birinci parti, AK Parti'nin ise %19,1 oy oranıyla ana muhalefet partisi olduğu görüldü