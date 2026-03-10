Sonunda 13 yıldır kaderine terk edilen devlet hastanesinin yıkımına başlandı!
Adana'da 2011 yılında kapatılan ve 2023'teki yangın sonrası riskli yapı haline gelen eski Adana Devlet Hastanesi'nde yıkım çalışmaları başladı. Bölge halkının anılarına ev sahipliği yapan yerleşkenin yerine daha modern bir hastane inşa edilecek.
Kaynak: İHA
Adana'nın Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde yıllarca hizmet veren, ancak 2011 yılı itibarıyla kapatılan eski Adana Devlet Hastanesi'nde kontrollü yıkım süreci yıllar sonra başladı.
1 / 7
Seyhan Devlet Hastanesi'nin devreye girmesiyle işlevini yitiren ve ardından 2023 yılında çıkan yangınla ciddi yapısal hasar gören bina, artık yerini yeni bir sağlık projesine bırakıyor.
2 / 7
Yıkım ekipleri ve iş makinelerinin sahaya girmesiyle birlikte çalışmalar hız kazandı. Güvenlik önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu bölgede, binanın çevreye zarar vermemesi için yıkımın etaplar halinde gerçekleştirileceği belirtildi.
3 / 7
Yıkım sürecinin tamamlanmasının ardından, aynı alana günümüz teknolojisiyle donatılmış, modern bir hastane binası yapılması planlanıyor.
4 / 7