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  4. Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara

Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara

Bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğu Ekspresi ve tur acenteleriyle Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oldu.

Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara - Resim: 1

Kars tarafı buz tutan Çıldır Gölü’ne atlı kızaklarını indiren kızakçılar ise buz üzerine çıkan vatandaşların atlı kızaklarla fotoğraf çekilmelerine izin verdi.

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Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara - Resim: 2

Yeteri kalınlığa ulaşmadığı için atlı kızak seferleri yapmayan kızakçılar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara - Resim: 3

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Kars’ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bulunan Yunus’un yerine gelen vatandaşlar buz üstünde güneşli ve sıcak hava da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. 

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Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara - Resim: 4

Atlı kızaklara binerek fotoğraf çekilen vatandaşlar, kızakçıların belirlediği bölgelerde buz üzerinde gezinti yaptı.

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