Sonunda Kars'a kış geldi! Çıldır Gölü'nden büyüleyen manzara
Bir kısmı kısmen buzla kaplanan Çıldır Gölü, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğu Ekspresi ve tur acenteleriyle Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oldu.
Kars tarafı buz tutan Çıldır Gölü’ne atlı kızaklarını indiren kızakçılar ise buz üzerine çıkan vatandaşların atlı kızaklarla fotoğraf çekilmelerine izin verdi.
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Yeteri kalınlığa ulaşmadığı için atlı kızak seferleri yapmayan kızakçılar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Kars’ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı köyü mevkiinde bulunan Yunus’un yerine gelen vatandaşlar buz üstünde güneşli ve sıcak hava da gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
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Atlı kızaklara binerek fotoğraf çekilen vatandaşlar, kızakçıların belirlediği bölgelerde buz üzerinde gezinti yaptı.
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