Sonunda yaz geliyor! Sıcaklıklar 39 dereceye çıkacak
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıklar artıyor. Hafta sonu Aydın, Muğla ve İzmir'de sıcaklığın 39 dereceye kadar çıkabileceği belirtildi.
Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatıdan (Lodos) yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
SAAT 11:00 ve 16:00 ARASI DİKKAT
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sıcak çarpmalarına karşı saat 11 ve 16 arasında dışarı çıkacakların dikkat etmesini istedi. Şen ayrıca şu ifadeleri kullandı: