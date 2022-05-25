Sonunda yaz geliyor! Sıcaklıklar 39 dereceye çıkacak

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyonkarahisar'ın kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.