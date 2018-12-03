Sonunu dört gözle bekliyorlar
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu yap-işlet-devret projesinde İzmir'deki Kemalpaşa Kavşağı ile Manisa'daki Saruhanlı Kavşağı arasındaki 49 kilometrelik bölüm, bugün kullanıma sunuldu. Bu etapla birlikte aynı güzergahta ortalama 1 saat süren yolculuk, yaklaşık 35 dakikaya indi.
Otoyolu kullanan sürücülerden Kadir Yıldırım, AA muhabirine, aynı zamanda yola çıktıkları ve eski yolu kullanan arkadaşıyla telefonla görüştüğünü belirterek, "Henüz Saruhanlı'ya girmemiş. Aramızda yaklaşık 20 dakikalık fark oluşmuş. Yol inanılmaz yakınlaşmış. Önceden ışıklarda, şehir içinde çok fazla zaman kaybediyorduk." dedi.
Sibel Karakullukçu ise otoyolu çok beğendiğini, en kısa zamanda diğer etapların da kullanıma açılmasını istediğini belirtti.