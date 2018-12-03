Sonunu dört gözle bekliyorlar

Motosiklet sürücüsü Onat Selçuk ise "Motosiklet için asfalt çok önemli. Sarsılmadan yolculuk ettim. Sürenin kısalması çok işimize yarayacak. 5-6 saatten fazla süren yolculuğun 3,5 saate inmesi çok güzel." diye konuştu.