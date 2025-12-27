Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde trafik tartışmasında aracına sopayla saldırılan sürücü, çevredeki 3 araca çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen iki kişi, trafik tartışmasında ellerindeki sopalarla hafif ticari araca saldırdı.
1 / 4
Bunun üzerine geri manevra yapan hafif ticari aracın sürücüsü, taksiye ve özel halk otobüsüne çarptı. Daha sonra ileri yönde ilerleyen sürücü, bir otomobile çarptı.
2 / 4
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)
3 / 4
4 / 4