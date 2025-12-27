  1. Anasayfa
  4. Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde trafik tartışmasında aracına sopayla saldırılan sürücü, çevredeki 3 araca çarptı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen iki kişi, trafik tartışmasında ellerindeki sopalarla hafif ticari araca saldırdı. 

Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı - Resim: 2

Bunun üzerine geri manevra yapan hafif ticari aracın sürücüsü, taksiye ve özel halk otobüsüne çarptı. Daha sonra ileri yönde ilerleyen sürücü, bir otomobile çarptı. 

Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı - Resim: 3

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Sopalı saldırıya uğrayan sürücü aracıyla ortalığı birbirine kattı - Resim: 4
