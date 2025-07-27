Sopayla döve döve yavru köpeğin kemiklerini kırmışlar
Sivas'ta bir caninin dakikalarca sopayla şiddet uyguladığı yavru köpeğin kentteki özel bir klinikte tedavisi devam ediyor.
Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Türkkeşlik köyünde önceki gün K.C., sopayla yavru köpeğe dakikalarca şiddet uyguladı. Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine İmranlı Belediyesi ekipleri köye giderek yaralı köpeği koruma altına aldı.
Hayvansever bazı gönüllüler tarafından belediyeden teslim alınan köpek il merkezindeki bir veterinere getirildi. Tedavi altına alınan köpeğin bazı yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edildi. Köpeğe şiddet uygulayan K.C.'ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 71 bin 800 TL idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kent merkezinde özel bir veteriner kliniğinde tedavisi devam eden yavru köpeğin hayati riskinin devam ettiği öğrenildi.
Yavru köpekle olayın başından itibaren ilgilenen SCÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Bir Can Bir Nefes Derneği üyesi Deniz Gölbaşı, "Bir Can Bir Nefes Derneği yardımıyla ve oradaki veteriner arkadaşlarla beraber yerinde tedavi ettik ve daha sonrasında durumu stabil hale gelmeye başladığında kliniğe getirildi. Bu süreçten itibaren olayın başındayım. Veteriner arkadaşlarımız yoğun bakımda diğer tedavi süreçleri ve her şeyi tamamladı. Filmler çekildi, kırıklar var. Kafatasında, kollarında ciddi hasar var. Akciğerde özellikle ödemler var. Bu yüzden gün içerisinde durumu ara ara değişiyor. Direndiğini düşünüyoruz ki küçücük canıyla mücadeleye devam ediyor ve sonuna kadar devam edecek, inanıyoruz" dedi.