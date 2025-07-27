Sopayla döve döve yavru köpeğin kemiklerini kırmışlar

Yavru köpekle olayın başından itibaren ilgilenen SCÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Bir Can Bir Nefes Derneği üyesi Deniz Gölbaşı, "Bir Can Bir Nefes Derneği yardımıyla ve oradaki veteriner arkadaşlarla beraber yerinde tedavi ettik ve daha sonrasında durumu stabil hale gelmeye başladığında kliniğe getirildi. Bu süreçten itibaren olayın başındayım. Veteriner arkadaşlarımız yoğun bakımda diğer tedavi süreçleri ve her şeyi tamamladı. Filmler çekildi, kırıklar var. Kafatasında, kollarında ciddi hasar var. Akciğerde özellikle ödemler var. Bu yüzden gün içerisinde durumu ara ara değişiyor. Direndiğini düşünüyoruz ki küçücük canıyla mücadeleye devam ediyor ve sonuna kadar devam edecek, inanıyoruz" dedi.