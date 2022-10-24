Sosyal konuta başvuranlar dikkat! Büyük gün yarın

'BAŞVURULAR 31 EKİM'E KADAR SÜRECEK'

Açıklamada, projenin diğer detaylarına ilişkin şöyle denildi:

"'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesiyle vatandaşlar; depreme dayanıklı, temelleri sağlam, güvenli konutlarında huzur içerisinde yaşayabilecek. Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. Vatandaşlar, 2+1 konutlara 240 ay vade ile aylık 2 bin 280 lira taksitle sahip olabilecek. 3+1 konutlara ise 240 ay vade ile aylık 3 bin 187 lira taksitle erişebilecek. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin ilk etabında yer alan 250 bin sosyal konut için 14 Eylül'de başlayan başvurular, 31 Ekim'e kadar devam edecek. E-devlet üzerinden yapılan başvurular ise 28 Ekim'de sona erecek. Kuralar etaplar halinde, Mart 2023'e kadar çekilmiş olacak."