Sosyal medya bunu konuşuyor: Sedat Peker'in dizisi çekilseydi ismi ne olurdu?
Son dönemde YouTube üzerinden yayınladığı videolarla gündemden düşmeyen Sedat Peker, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Kendisine yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalından yayınlandığı videolar ile adından söz ettiren organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medyanın da gündemini meşgul ediyor. Bazı kullanıcılar Yurt dışında bulunan ve video yayınlamaya devam eden Peker'in "Dizisi yapılsa adı ne olur?" anketinde öneriler sundu. Peker'in videoda kullandığı kelimelerden ve ortamda bulunan objelerden yola çıkılarak sosyal medya kullanıcıları isim önerilerinde bulundu. İşte o öneriler...
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Gayretullaha dokunmak
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Değerli Kardeşlerim
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Yedi Bambunun Gölgesinde
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