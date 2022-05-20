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Sosyal medya fenomeni canlı yayında tacize uğradı

İngiliz devi Chelsea'ye olan düşkünlüğüyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Astrid Wett canlı yayında tacize uğradı.

Sosyal medya fenomeni canlı yayında tacize uğradı - Resim: 1

İngiliz devi Chelsea'ye olan düşkünlüğüyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Astrid Wett, Wembley'in önünde taraftarlarla röportaj yapmak için canlı yayın yapmaya başladı.

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Sosyal medya fenomeni canlı yayında tacize uğradı - Resim: 2

Röportaj esnasında bir taraftarın Wett'e yaptığı hareket olay oldu.

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Sosyal medya fenomeni canlı yayında tacize uğradı - Resim: 3

Astrid Wett, Wembley'in önünde yaptığı röportaj sırasında bir taraftarın taciziyle şaşkına döndü.

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Sosyal medya fenomeni canlı yayında tacize uğradı - Resim: 4

İŞTE O İĞRENÇ HAREKET

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