Sosyal medya fenomeni canlı yayında tacize uğradı
İngiliz devi Chelsea'ye olan düşkünlüğüyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Astrid Wett canlı yayında tacize uğradı.
İngiliz devi Chelsea'ye olan düşkünlüğüyle sosyal medyada bir fenomen haline gelen Astrid Wett, Wembley'in önünde taraftarlarla röportaj yapmak için canlı yayın yapmaya başladı.
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Röportaj esnasında bir taraftarın Wett'e yaptığı hareket olay oldu.
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Astrid Wett, Wembley'in önünde yaptığı röportaj sırasında bir taraftarın taciziyle şaşkına döndü.
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İŞTE O İĞRENÇ HAREKET
Bir taraftar, genç kadının kalçasına vurduktan sonra ağır adımlarla bölgeden uzaklaştı.
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