Sosyal medya fenomeninin bu yaptığına tepki yağdı! Canlı canlı parçalayıp, pişirdi!
Sosyal medyada birkaç beğeni almak için birbirinden absürt işe kalkışan fenomenlere bir yenisi daha eklendi. Çin'in ünlü kadın Youtuber'ının dev semenderi canlı canlı parçalayıp yemek yapmasına tepki yağdı.
YouTube’da “JingJing TV” ismiyle paylaşım yapan bir Çinli sosyal medya fenomeni kanalından ilginç yemek videoları paylaşıyor.
Çin’de etkili olan canlı hayvan yeme geleneğini YouTube’da sürdüren “JingJing TV” isimli kullanıcı, canlı hayvan pazarına giderek dünyanın diğer ülkelerinin alışık olmadığı lezzetleri takipçilerine gösteriyor.
Son olarak bir videosunda hayvan pazarından kuyruklu kurbağa olarak da bilinen dev bir semender satın alan Çinli fenomen, hareket halindeki hayvanını keserek ailesi için bir yemek hazırladığı anları video olarak paylaştı.
Videonun başında bir hayvan pazarına giden ve oradan devasa bir semender satın alan Çinli fenomen, sonrasında onu pişirmek için bahçesinde bir ateş yaktı. Deniz ürününü keserek parçalara ayıran Çinli genç kız sonrasında sos ve sebzelerle bir yemek hazırladı.