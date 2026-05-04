Sosyal medya hesabı açtı diye eşine kızıp, kayınpederinin evini pompalı tüfekle bastı!
Erzurum’da boşanma aşamasındaki eşinin Instagram hesabı açmasına öfkelenen bir kişi dehşet saçtı. Kayınpederinin evine pompalı tüfekle 4 el ateş eden saldırganı durdurmaya babası çalıştı. Sitenin ablukaya alındığı olayda şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Erzurum'da sosyal medya hesabı açma meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bir baskına dönüştü. Boşanma aşamasındaki eşinin Instagram hesabı açtığını öğrenen S.T., kayınpederinin evini pompalı tüfekle kurşunladı.
Olay, sabahın erken saatlerinde Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki S.T., ayrı yaşadığı ve boşanma sürecinde olduğu eşi F.T.’nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrendi. Bu duruma sinirlenen S.T., yanına aldığı pompalı tüfekle eşinin sığındığı babasının evine gitti.
Türbe yolu üzerindeki bir sitede bulunan apartmanın bahçesine giren S.T., eşinin bulunduğu birinci kat dairesini hedef aldı. Öfkeli koca, eve doğru 4 el ateş etti. Saçmaların balkon camı ve oda pencerelerine isabet ettiği olayda, şans eseri yaralanan olmadı.
Olay yerine gelen S.T.’nin babası M.T., oğlunu sakinleştirmek ve elindeki tüfeği almak için yoğun çaba sarf etti.