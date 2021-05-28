Sosyal medya onu konuşuyor: Minicik cübbesiyle duruşmadan duruşmaya koşuyor
Hayali olan avukatlık mesleğini icra eden Yeminli Tercüman ve Avukat İpek Biter Gündüz, 11 yıllık çalışma hayatı ile birlikte iyi bir anne olması ile de adından söz ettiriyor.
Avukat İpek Biter Gündüz, mesleğine olan aşkına anneliğin de engel olmadığını resmen kanıtladı. anneliğinin ilk günlerinden itibaren avukatlık mesleğini minik bebeği ile yürüttü. Toplantıların yanı sıra, duruşmalarda dahi Beliz bebek annesine eşlik etti. Şu sıralar 1.5 yaşlarında olan Beliz bebek artık duruşmalara katılırken kendisine ait cübbesini giyiyor.
25 Mayıs tarihinde de cübbesini giyip annesi ile birlikte adliyeye duruşmaya gelen minik Beliz, duruşma bekleyen diğer avukatlar ile sempatik bir iletişim kurunca bir avukat durumu sosyal medyada "Bi avukat hanım Cağlayan'da duruşmaya bebeğiyle birlikte gelmiş. Bebeğine de küçük boy cübbe yaptırmış. Aklımı çıldırıcağım şu an" notuyla paylaştı.
Paylaşım büyük ilgi görürken bir yandan da "minik cübbeli avukat" herkesin merak konusu oldu. Kısa zamanda, başka bir avukat tarafından yapılan "Karşınızda hukuk dünyasının en pozitif fotoğrafı" açıklaması ile Av. İpek Biter Gündüz ve kızı Beliz'in fotoğrafı yayınlandı.
Mesleğinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Av. İpek Biter Gündüz, hamileliğinin 7. ayında kızı için yaptığı ilk alışverişin bebek cübbesi olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu onurlu mesleği kızımın da tercih etmesi ve adaletin tecellisi adına emek vermesi en büyük hayallerimden biri."