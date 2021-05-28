Sosyal medya onu konuşuyor: Minicik cübbesiyle duruşmadan duruşmaya koşuyor

Mesleğinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Av. İpek Biter Gündüz, hamileliğinin 7. ayında kızı için yaptığı ilk alışverişin bebek cübbesi olduğunu söyledi ve ekledi: "Bu onurlu mesleği kızımın da tercih etmesi ve adaletin tecellisi adına emek vermesi en büyük hayallerimden biri."