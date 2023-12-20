Sosyal medya vurguncularının yeni tuzağı bu oldu

Sosyal medya dolandırıcılarının hedefi olan mağdurlardan Başak Beyaz, "Direkt olarak size mesaj atıyorlar. Mesajda sizden numaranızı istiyorlar. Ardından size ulaşıyorlar. Beni de whatsapp üzerinden aradılar. Konuştuk, anlaştık. Bana link gönderdiler. Güvenli bir alışveriş sitesine yönlendiriyorlar sizi bu link üzerinden. Burada bütün işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. İşlem böyle oluyor. Dolandırıcı beni, 'Eşim İsviçre vatandaşı, ailesi ona burada zulmediyor, dövüyor. Biz de o yüzden yurtdışına gidiyoruz' diyerek dolandırdı. 'Oraya taşınacağız, biletimiz hazır' dedi. 10 bin TL'ye bana hem buzdolabı hem de telefon satacağını söyledi. Kargosu, faizi ve işlem ücretleriyle 10 bin 500 TL'yi bulur dedi. Ben bu ilanları Tiktok'ta gezerken görmüştüm. Fiyat almak için bir iletişime geçtim. Birkaç gün sonra bana dönüş yaptılar. Bu kadar ucuz olması dikkatimi çekti, evet şüphelendim ama o an aceleyle sağlıklı düşünemedim. Dolandırıcı beni acele ettirdi, 'Bir an önce elimden çıkarmam lazım eşyaları' dedi. 'Bir an önce gitmem lazım' diyerek beni acele ettirdi, ben de sağlıklı karar veremedim. İçimde şüphe vardı. Tekrar yönlendirdikleri siteye girdim baktım ama telefonu kızım için alacaktım. O üzülmesin diye de alışverişe devam ettim. Hem kızım hem dolandırıcı beni acele ettirince ne yapacağımı bilemedim. Araştırma fırsatım olmadı ve bir hata yaptım. Sonrasında dolandırıldığımı anladım ve gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Şimdi de sosyal medyada başkaları dolandırılmasın diye bu kişileri ifşa ediyorum" dedi.