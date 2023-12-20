Sosyal medya vurguncularının yeni tuzağı bu oldu
Her gün yeni bir dolandırıcılık yönteminin türediği sosyal medyada şimdi de "yurtdışına taşınıyorum" yalanıyla verilen ikinci el ürün ilanlarıyla kurulan bir dolandırıcılık tuzağı ortaya çıktı.
Son dönemde artan dolandırıcılık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Dolandırıcılar açtıkları sahte sosyal medya hesaplarından "yurtdışına taşınıyoruz, eşyalarımız uygun fiyata satılık" ya da "Havalimanında unutulan bagajların satışına başlanıyor" ilanına ekledikleri link ile vatandaşları tuzağa düşürüyor.
Mağdur Başak Beyaz "Bu kadar ucuz olması dikkatimi çekti evet şüphelendim ama o an aceleyle sağlıklı düşünemedim. Dolandırıcı beni acele ettirdi" dedi. Siber Güvenlik Uzmanı Dr. Ahmet Naci Ünal ise "Bedava peynir fare kapanında olur. Herhangi bir şey çok çok ucuz veya ücretsizse ücret sizsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Bu tür mesajları engelleyin. Engellemekle kalmayın, karşı tarafı mağdur etmek için, bu hesapların kapatılması yönünde şikayetlerde bulunun" dedi.
Dolandırıcılar bazı sosyal medya uygulamalar üzerinden açtıkları sahte hesaplarla 'Yurtdışına taşınıyorum, evleniyorum, tayinim çıktı bu yüzden de eşyalarımı uygun fiyata elden çıkarıyorum" diyerek vatandaşları dolandırmaya başladı. Sahte hesaplar üzerinden uygun fiyata ikinci el eşya satışı yaptıklarını söyleyen dolandırıcılar, alışveriş yapmak isteyen vatandaşları bir link üzerinden güvenilir alışveriş sitelerinin sahtelerine yönlendiriyor. Alışveriş yaptığını düşünen vatandaşlar paraları gönderip, bilgilerini karşı tarafa ilettikten sonra ise ürünler gelmeyince dolandırıldıklarının farkına varıyor.
Sosyal medya dolandırıcılarının hedefi olan mağdurlardan Başak Beyaz, "Direkt olarak size mesaj atıyorlar. Mesajda sizden numaranızı istiyorlar. Ardından size ulaşıyorlar. Beni de whatsapp üzerinden aradılar. Konuştuk, anlaştık. Bana link gönderdiler. Güvenli bir alışveriş sitesine yönlendiriyorlar sizi bu link üzerinden. Burada bütün işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. İşlem böyle oluyor. Dolandırıcı beni, 'Eşim İsviçre vatandaşı, ailesi ona burada zulmediyor, dövüyor. Biz de o yüzden yurtdışına gidiyoruz' diyerek dolandırdı. 'Oraya taşınacağız, biletimiz hazır' dedi. 10 bin TL'ye bana hem buzdolabı hem de telefon satacağını söyledi. Kargosu, faizi ve işlem ücretleriyle 10 bin 500 TL'yi bulur dedi. Ben bu ilanları Tiktok'ta gezerken görmüştüm. Fiyat almak için bir iletişime geçtim. Birkaç gün sonra bana dönüş yaptılar. Bu kadar ucuz olması dikkatimi çekti, evet şüphelendim ama o an aceleyle sağlıklı düşünemedim. Dolandırıcı beni acele ettirdi, 'Bir an önce elimden çıkarmam lazım eşyaları' dedi. 'Bir an önce gitmem lazım' diyerek beni acele ettirdi, ben de sağlıklı karar veremedim. İçimde şüphe vardı. Tekrar yönlendirdikleri siteye girdim baktım ama telefonu kızım için alacaktım. O üzülmesin diye de alışverişe devam ettim. Hem kızım hem dolandırıcı beni acele ettirince ne yapacağımı bilemedim. Araştırma fırsatım olmadı ve bir hata yaptım. Sonrasında dolandırıldığımı anladım ve gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Şimdi de sosyal medyada başkaları dolandırılmasın diye bu kişileri ifşa ediyorum" dedi.