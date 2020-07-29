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  3. 29 Temmuz 2020 09:00

Meclis'ten geçen sosyal medya yasası neleri değiştirecek ?

Sosyal medya düzenlemesi Meclis'te kabul edildi. Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, "sosyal ağ sağlayıcı" olarak tanımlanacak.

Meclis'ten geçen sosyal medya yasası neleri değiştirecek ?

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci belirleyecek.    

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Meclis'ten geçen sosyal medya yasası neleri değiştirecek ?

5 aşamalı yaptırım süreci var. Temsilcisi olmayan Sosyal ağ sağlayıcılara 3 aylık reklam vermeme yasağı getirilecek. Birinci önceliğimiz asla sosyal ağ sağlayıcıların kapanması değil. Kurul tarafından 10 milyon idari para cezası olacak. 30 günlük bekleme süresinden sonra bu kez de 30 milyon TL'lik bir idari para cezası daha olacak.

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Meclis'ten geçen sosyal medya yasası neleri değiştirecek ?

6 aylık sürede raporlama zorunlu olacak.

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Meclis'ten geçen sosyal medya yasası neleri değiştirecek ?

Temsilici olmayan ağa 10 milyon TL ceza verilecek, şartın yerine getirilmesi için 30 gün beklenecek. Yeni temsilcilik açılmaması durumunda 30 milyon daha ceza kesilecek. 

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