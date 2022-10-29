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  4. Sosyal medyada 29 Ekim coşkusu! Ünlüler Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

Sosyal medyada 29 Ekim coşkusu! Ünlüler Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta törenlerle kutlanırken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 99. yılını kutladı. İşte ünlülerin 29 Ekim paylaşımları...

Sosyal medyada 29 Ekim coşkusu! Ünlüler Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı - Resim: 1

ÇAĞLA ŞIKEL

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamaya geldik"

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Sosyal medyada 29 Ekim coşkusu! Ünlüler Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı - Resim: 2

CEM YILMAZ

"Çok yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Büyük Atatürk”ü ve bütün emeği gecen büyüklerimizi saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

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Sosyal medyada 29 Ekim coşkusu! Ünlüler Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı - Resim: 3

DEMET EVGAR

"Cumhuriyetimizi kutlar, Atatürk ve tüm yol arkadaşlarına saygı ve minnetimi sunarım. Çok yaşa Cumhuriyet."

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Sosyal medyada 29 Ekim coşkusu! Ünlüler Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı - Resim: 4

TARKAN

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

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