Sosyal medyada alay konusu oldu: Vahşi aslanı sevmek için elini uzattı ve...
Afrika ülkesi Tanzanya'da safari yaparken fotoğraflarını çektikleri aslanı sevmeye çalışan turistleri, sosyal medya kullanıcıları dünyanın en aptal turistleri ilan etti.
Afrika ülkesi Tanzanya'da safari yaparken fotoğraflarını çektikleri aslanı sevmeye çalışan turistleri, sosyal medya kullanıcıları dünyanın en aptal turistleri ilan etti.
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Afrika'nın vahşi ortamında vahşi bir aslanı sevmek, birinin tatilde yapılacaklar listesinde görmeyi beklemeyeceğiniz bir şeydir.
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Ancak sosyal medyada topa tutulan bu turist Tanzanya'da safari yaparken tam da bunu yapmaya karar verdi.
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İnternette bir cipin Serengeti Ulusal Parkı'nda bir aslanın yanında durduğunu gösteren görüntüler dolaşıyor.
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