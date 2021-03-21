Sosyal medyada ''aşk'' tuzağı!

"CEYLAN DERİSİ'NE OKUMA YAPIYORUM"

DHA muhabiri, medyum N.Ö. aradı ve "bağlama" işlemi yaptırmak istediğini söyledi. Medyum N.Ö. de "İşlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli. İşlem 7 gün sürüyor. İstediğiniz kişi kısa süre içerisinde bir dediğinizi iki etmeyecek hale geliyor. Ücreti ise bin 200 TL oluyor. Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor ve bir dediğini iki etmeyecek hale geliyor. Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum" dedi. Muhabirin, pazarlık yapması üzerine medyum N.Ö, "İşlemin malzemeleri 800 TL tutuyor. Sana 100 TL'ye yaparım fakat senden gelecek olan hiç kimseye bu fiyatı söyleme" diye konuştu.