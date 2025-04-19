Sosyal medyada başlayan atışma hastane son buldu

Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi 21202 sokak üzerinde meydana gelen olayda daha önceden yakın arkadaş olan M.D. ve H.E. arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası iki arkadaşın arası bozulurken zaman zaman sosyal medya üzerinden atışmalar yaşandı. 16 Nisan gecesi sahibi olduğu marketi kapatan M.D. evine gitmek üzere aracıyla yola çıktı. Bu sırada M.D.'in evinin bulunduğu sokağa gelen H.E., aracıyla bir süre burada bekledi. M.D.'in evine geldiğini gören H.E., aracıyla 21202 sokak üzerindeki kendi evine doğru hareket etti. H.E.'nin arkasından giden M.D. birkaç dakika sonra eşini arayarak saldırıya uğradığını ve bıçaklandığını söyledi. Muhammed M.D.'in belirttiği yere giden eşi ve yakınları genç adamı yerde kanlar içerisinde buldu. 112 Acil çağrı Merkezi'ne olayın bildirilmesi üzerine verilen adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.D. hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı.