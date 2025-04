Sosyal medyada başlayan atışma hastane son buldu

Olayla ilgili olarak H.E., İ.E. ve M.E. gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından H.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.E. ve M.E. ise serbest bırakıldı. Sırt, karın ve kasık bölgesinden aldığı 11 bıçak darbesi ile ağır yaralanan M.D.'in ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.