Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu
Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan bazı fenomenler, kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çeviriyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Yusuf Aydın, “Toplumun sinir uçlarına dokunacak noktalarda paylaşım yapıyorlar ve milletimiz sinir uçlarına dokunulunca dayanamıyor, hakaret içerikli yorumlar yazıyor. Bu kişiler ise savcılık şikayeti yapıyorlar. Uzlaştırma bürosunda karşı taraftan maddi olarak bir şeyler talep edip bunu haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.
Ceza uyuşmazlıklarına alternatif çözüm yollarından olan ‘uzlaştırma’ tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan kendi aralarında uyuşmazlığını sona erdirmesini ifade ediyor.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 2021 yılı Uzlaştırma İstatistiği ’ne göre, hakaret suçu Türkiye genelinde uzlaşma sağlanan ilk 10 suç arasında 2. sırada yer alıyor.
Öte yandan hukukçular tarafından hakaret suçunun yüksek oranda uzlaşma sağlanan bir suç olmasının nedenlerinden biri de son dönemde kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanımlayan kişilerin kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çevirmesi olarak değerlendiriliyor.