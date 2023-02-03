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  4. Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu

Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu

Sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapan bazı fenomenler, kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çeviriyor.

Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu - Resim: 1

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avukat Yusuf Aydın, “Toplumun sinir uçlarına dokunacak noktalarda paylaşım yapıyorlar ve milletimiz sinir uçlarına dokunulunca dayanamıyor, hakaret içerikli yorumlar yazıyor. Bu kişiler ise savcılık şikayeti yapıyorlar. Uzlaştırma bürosunda karşı taraftan maddi olarak bir şeyler talep edip bunu haksız kazanç olarak meslek haline getirmiş bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu - Resim: 2

Ceza uyuşmazlıklarına alternatif çözüm yollarından olan ‘uzlaştırma’ tarafların bazı suçlarda mahkemeye gitmek zorunda kalmadan kendi aralarında uyuşmazlığını sona erdirmesini ifade ediyor. 

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Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu - Resim: 3

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından 8 Mart 2022 tarihinde yayınlanan 2021 yılı Uzlaştırma İstatistiği ’ne göre, hakaret suçu Türkiye genelinde uzlaşma sağlanan ilk 10 suç arasında 2. sırada yer alıyor. 

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Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu - Resim: 4

Öte yandan hukukçular tarafından hakaret suçunun yüksek oranda uzlaşma sağlanan bir suç olmasının nedenlerinden biri de son dönemde kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanımlayan kişilerin kendilerine yapılan hakaret içerikli yorumları gelire çevirmesi olarak değerlendiriliyor.

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