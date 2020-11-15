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  3. 15 Kasım 2020 12:32

Canlı yayın sırasında feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı.

Canlı yayın sırasında feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Zile ilçesi girişinde meydana geldi. Zile'den Turhal yönüne giden Eşref Aydın (40) yönetimindeki 05 EH 492 plakalı otomobil, önündeki Satılmış Bal'ın (40) kullandığı 46 P 1269 plakalı traktörün arkasında bulanan pancar sökme makinesine çarptıktan sonra karşı yönden gelen Yasin Erdoğan (41) yönetimindeki 57 FB 596 plakalı otomobille çarpıştı.

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Canlı yayın sırasında feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Aydın'ın otomobilindeki Gülizar Demir (43) ve Emine Demir (41) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Satılmış Bal ve otomobil sürücüleri Yasin Erdoğan ve Eşref Aydın ile birlikte Emine Uğurel (24), Fadime İnan (35), Fadime Erdoğdu (47) ve Beyza Dursun yaralandı.

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Canlı yayın sırasında feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Gülizar Demir ve Emine Demir'in cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

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Canlı yayın sırasında feci kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Öte yandan otomobil sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi.

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