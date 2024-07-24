Sosyal medyada fenomen olacaktı, 2 çocuğun katili oldu...
Mardin'de yaya geçidinde bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 10 ve 11 yaşındaki çocukların ailesinin acısı kazanın ayrıntıları ortaya çıkınca bir kez daha katlandı.
Korkunç kaza, 14 Temmuz akşamı Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi’nde meydana geldi. N.Ç.’in kullandığı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen İ.B. ve O.D.’ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan İ.B. aynı gün, O.D. da bir gün sonra hayatını kaybetti. Çocukların cenazeleri, otopsinin ardından Arap Mezarlığı’nda defnedildi.
Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Bumanhan ve Duva’nın otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulduğu görüldü.
Kazanın ardından gözaltına alınan N.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kazayla ilgili tutulan tespit tutanağında N.Ç.’in trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği, hız limitinin 50 kilometre olduğu ve geçiş üstünlüğünün yayalarda bulunduğu, yaya geçidinde çocuklara 50 kilometrenin üzerinde hızla çarptığı kanaatine varıldığı belirtildi. Ayrıca, N.Ç.’in sosyal medyada aracıyla hız yaptığı videoları paylaştığı ve bir videosunda 180 kilometre hızla gittiği görüntüleri ortaya çıktı. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da paylaşımların altına ‘cani, katil’ gibi kelimeler yazdığı görüldü.
Kazada hayatını kaybeden İ.B.’ın annesi E.B., sürücünün sosyal medyada beğeni almak uğruna iki cana kıydığını belirterek, “Olay günü arkadaşları ile gezmeye gitmişlerdi. Karşıya geçerken, fenomenlik uğruna beğeni almak için hız yapan bir cani, yaya geçidinde çocuklarımıza kıydı. İstediğimiz tek şey adalet. Bizim canımız yandı. Başka canlar yanmasın. İçimizi bir nebze soğutacak tek şey onun iyi bir ceza almasıdır. Türk adaletine güveniyorum. Çocuklarımız gitti. Evladımız, suçsuz sebepsiz bir serseriye kurban gittiler. Bu gibi kazaların tekrarlanmaması için mahkemenin en ağır cezayı vermesini istiyorum. Bizim yüreğimiz yandı, başkasının yüreği yanmasın diye bu tür insanlara haddinin bildirilmesini istiyorum” dedi.