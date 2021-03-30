Sosyal medyada iğrenç trend! Her an daha korkunç oluyor
Rusya'da giderek yayılan ve "trash-streaming" olarak bilinen trend, her geçen gün daha da korkutucu hale geliyor. Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak ve fenomen olmak için canlı yayınlarda akılalmaz şeyler yapan Rus YouTuberlar, kontrolden çıkıyor.
Rusya'da giderek yayılan ve "trash-streaming" olarak bilinen trend, her geçen gün daha da korkutucu hale geliyor. Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak ve fenomen olmak için canlı yayınlarda akılalmaz şeyler yapan Rus YouTuberlar, kontrolden çıkıyor.
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Geçtiğimiz aylarda canlı yayın yaptığı sırada kendisine teklif edilen 1000 dolar karşılığında Stas Reeflay isimli YouTuber, hamile kız arkadaşını çıplak halde dışarı atmış ve saatlerce bekletmişti.
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Rus YouTuber Stas Reeflay, kız arkadaşının donarak ölmesine neden olmuş, buna rağmen canlı yayın yapmaya devam etmişti.
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Kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı sadece iç çamaşırıyla sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapatan Reeflay, yaşanan ölümün ardından içki içerek yayın yapmıştı.
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