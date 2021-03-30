Sosyal medyada iğrenç trend! Her an daha korkunç oluyor

Rusya'da giderek yayılan ve "trash-streaming" olarak bilinen trend, her geçen gün daha da korkutucu hale geliyor. Sosyal medyada daha fazla takipçi kazanmak ve fenomen olmak için canlı yayınlarda akılalmaz şeyler yapan Rus YouTuberlar, kontrolden çıkıyor.