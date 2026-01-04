Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri pahalıya patladı!

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ihbar saydı. Sivil trafik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Melikgazi ilçesine bağlı Beştepeler Mesire Alanında ve Esentepe Mahallesi'nde drift atan 2 otomobil tespit edildi.