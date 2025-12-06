  1. Anasayfa
Sosyal medyada paylaştığı efsane filmin sahnesi yüzünden mahkemelik oldu

Adana'da sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerinde yer aldığı unutulmaz Yeşilçam filmi Şalvar Davası filminden sahneler paylaşan bir kişi davalık oldu.

Kaynak: DHA
Adana’da A.Ç., sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerini oynadığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri paylaştı.

3 ay önce bu sahnelerin paylaşılması nedeniyle Müjde Ar'ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan A.Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Polis merkezine çağrılan A.Ç.’ın ifadesi alındı. A.Ç., paylaşımları 3 ay önce eğlence amaçlı yaptığını, bunun bir suç olduğunu bilmediğini söyledi.

A.Ç., yaptığı paylaşımların herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirterek talep edilme ihtimali olan telif ücretini ödeme gücünün olmadığını söyledi.

