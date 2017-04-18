Sosyal medyada tartışma yaratacak görüntüler

Muş’un Hasköy ilçesinde yaşananları ise Serkan L.'nin sosyal medya hesabında yaptığı yorumlar gün yüzüne çıkardı. Serkan L. yaptığı paylaşımda “Hasköy halkına hayırlı uğurlu olsun inşallah” yazdı. Paylaşımda insanların yaptığı yorumlar ise dikkat çekiciydi. Serkan L. “Gerekirse Hasköy’deki 21 bin oyuna tek başıma kullanırım enişte” diye yazdı. Bir kullanıcının “5 oy nasıl verdin Serkan” diye sorması üzerine Serkan L. “Hocam 40 tane kullandım” cevabını verdi.

