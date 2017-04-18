Sosyal medyada tartışma yaratacak görüntüler
Sosyal medyadan özellikle doğu illerinde oy kullanma şartlarına ilişkin tartışma yaratacak görüntüler gelmeye devam ediyor.
Türkiye 16 Nisan referandumunu tartışmaya devam ediyor. Gayri resmi sonuçlara göre sandıktan “Evet” çıktı. Ancak sosyal medyada hala "hileli" ve "şüpheli" oylarla ilgili paylaşımlar devam ediyor.
Odatv’de yer alan habere göre; paylaşılan bir görüntüde Muş’ta yaşayan Rıdvan I. isimli şahıs elinde tüfekle içeride sandık bulunan sınıfın önünde bekliyor. Facebook hesabından tüfekli fotoğrafını paylaşan Rıdvan I. “Dağdibi oy sandığımda 305 oy var 305 oy da evet Allah’ın izniyle. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Muş’un Hasköy ilçesinde yaşananları ise Serkan L.'nin sosyal medya hesabında yaptığı yorumlar gün yüzüne çıkardı. Serkan L. yaptığı paylaşımda “Hasköy halkına hayırlı uğurlu olsun inşallah” yazdı. Paylaşımda insanların yaptığı yorumlar ise dikkat çekiciydi. Serkan L. “Gerekirse Hasköy’deki 21 bin oyuna tek başıma kullanırım enişte” diye yazdı. Bir kullanıcının “5 oy nasıl verdin Serkan” diye sorması üzerine Serkan L. “Hocam 40 tane kullandım” cevabını verdi.
Muş Hasköy’de bulunan 1031 nolu sandıktan 1 Kasım seçimlerinde AK Parti 108, CHP 3, HDP ise 109 oy aldı. 16 Nisan referandumunda ise “evet”e 290, “hayır”a 2 oy çıktı. Yine Hasköy’de bulunan 1022 nolu sandıkta 1 Kasım seçimlerinde AK Parti 212, CHP 1, HDP 97 oy aldı. Referandumda ise bu sandıktan 212 “evet”, 2 de “hayır” oyu çıktı. Hasköy’deki 1040 nolu sandıkta 274 “evet”, 1 “hayır” oyu çıktı. 1 Kasım seçimlerinde ise bu sandıktan AK Parti 81 oy, HDP ise 289 oy aldı.