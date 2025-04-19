Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi
Bursa'da, sosyal medyada 2 yaşındaki oğlunun adına açtığı kanalda, kendisine ait uygunsuz görüntüleri 5 bin TL abonelik ücreti karşılığında sattığı tespit edildiği için çocuğunun velayeti babasına verilen kadının "sosyal medya hesabını kapattım, iş girdim" başvurusu sonrasında çocuğun velayetini geri aldı.
Bursa'da Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K., 2021'de severek evlendi. Çift, dünyaya gelen çocuklarına U.L.A adını verdi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift evliliklerinden 8 ay sonra boşanırken, U.L.A.'nın velayeti annesi N.K.'ye verildi.
Boşanma davasının ardından S.A., Bursa'da kaldı, N.K. ise o tarihte 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.
S.A., konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. Demirören Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği olayda N.K., kendisini telefonla arayan DHA muhabirine, geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" dedi.
N.K. hakkında, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında 'acil koruma' kararı verilmesi gerektiği belirtildi.