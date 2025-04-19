Sosyal medyada uygunsuz görüntülerini satan anneden alınan çocuk, tekrar geri verildi

Boşanma davasının ardından S.A., Bursa'da kaldı, N.K. ise o tarihte 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre, sosyal medyada oğlu adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.