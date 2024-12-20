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Sosyal medyadaki canlı yayın psikopatına polis baskını

Bursa'da bir kişi, sosyal medyada canlı yayıp açıp kendine zarar verince yayını izleyenler polisi aradı.

Kaynak: İHA
Sosyal medyadaki canlı yayın psikopatına polis baskını - Resim: 1

Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Ö.K. isimli genç, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında kendine zarar vermeye başladı.

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Sosyal medyadaki canlı yayın psikopatına polis baskını - Resim: 2

Yayını izleyen tanıdıkları panik halinde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ö.K.'nin yayını esnasında kapıya geldi.

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Sosyal medyadaki canlı yayın psikopatına polis baskını - Resim: 3

Polislerin ikazına rağmen kapıyı açmayan genç, yayına devam ederken, ekipler savcılık kararı sonrası, kapıyı kırarak açtı.

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Sosyal medyadaki canlı yayın psikopatına polis baskını - Resim: 4

O anlar yayında kameraya yansırken, baygınlık geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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