Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri
Özellikle yaz aylarının gelmesiyle fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin başvurdukları "şok diyetler" ile birlikte yeni sağlık tehdidi de sosyal medya fenomenlerinin popüler ettiği yeni diyet akımları oldu. Uzman isimden hayati bir uyarı geldi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Çocuk Metabolizma ve Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Tanyel Zübarioğlu, daha çok akranlarından ve sosyal medyadaki influencerlardan etkilenerek diyet akımlarına kapılan ergenleri bekleyen sağlık tehlikeleri konusunda uyardı.
Türk Pediatri Kurumu'nun (TPK) 22-26 Mayıs tarihleri arasında KKTC'de gerçekleştirdiği 59'uncu Türk Pediatri Kongresi'nde, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Tanyel Zübarioğlu, ergenler arasındaki 'Popüler Beslenme Akımları' konusunda bilimsel bir sunum gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Zübarioğlu, adölesan yani 12-18 ergen yaş grubunun en çok, akran önerisi ya da sosyal medya influencerlarının etkisiyle diyet akımlarına yöneldiğini, kızların daha çok uzamış açlık veya aralıklı oruç olarak bilinen IF diyeti ile bazı besinlerin katı bir şekilde kısıtlandığı Fodmap diyeti ve glutensiz beslenmeye rağbet gösterirken, erkeklerinse kas kütlesini artırmak için ketojenik diyetleri tercih ettiğini belirtti.