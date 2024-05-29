Sosyal medyadaki yeni tehdit: Fenomen diyetleri

Demirören Haber Ajansı'na önemli açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Zübarioğlu, adölesan yani 12-18 ergen yaş grubunun en çok, akran önerisi ya da sosyal medya influencerlarının etkisiyle diyet akımlarına yöneldiğini, kızların daha çok uzamış açlık veya aralıklı oruç olarak bilinen IF diyeti ile bazı besinlerin katı bir şekilde kısıtlandığı Fodmap diyeti ve glutensiz beslenmeye rağbet gösterirken, erkeklerinse kas kütlesini artırmak için ketojenik diyetleri tercih ettiğini belirtti.