Sosyal medyadan bulduğu doktora 47 bin euro ödedi; ameliyat masasından kalkamadı!

DOKTOR AMELİYAT SIRASINDA HASTANE KORİDORUNDA DOLAŞIYORMUŞ

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin, operasyon sırasında sivil şekilde hastane koridorunda dolaşırken görüldüğünü öne süren Tankut, şunları söyledi:

“Ameliyat günü, eşi ameliyathanenin kapısında bekliyor. Ameliyatın dördüncü saatinde ameliyatı yapacak olan doktor, hastane koridorunda sivil şekilde dolaşıyor. Müvekkilim onun peşine takılıp, kantine iniyor. Doktora ameliyatın nasıl gittiğini soruyor. Doktor da her şeyin yolunda gittiğini, ameliyatın iyi geçtiğini, başka bir hastaneden kanama önleyecek bir ameliyat bıçağı beklediğini söylüyor. Hatta eşinin ameliyat masasındaki halini gösteriyor. Akşam saat 20.00 sıralarında ameliyatın bittiğini söylüyorlar. Tabii bu saate kadar müvekkilim doktoru 2-3 defa hastane koridorunda sivil şekilde görüyor. Müvekkilimin eşi ameliyathaneden çıktıktan hemen sonra yoğun bakıma alıyorlar. Müvekkilim yoğun bakımın önünde beklerken, bir telaş olduğunu görüp, eşinin durumunu soruyor. Yoğun bakımdaki doktor da ağır bir kanaması olduğunu söyleyip, ‘Her şey olabilir, hazırlıklı oldun’ diyor. Gece 03.00 sıralarında eşinin öldüğünü söylüyorlar. Müvekkilim de eşinin çocuklarını arıyor. Oğulları da İstanbul'a doğru yola çıkıyor. İstanbul'a geldikten sonra çocukları cenazeyi vermemek adına oyalıyorlar. Kalan parayı ne zaman ödeyeceklerine dair sıkıştırıyorlar. Bir gün boyunca oyalıyorlar. Parayı ödemeden cenazeyi veremeyeceklerini söylüyorlar. Tabii şunu da belirtelim; ameliyat tutarıyla ilgili herhangi bir sözleşme yok aralarında. Ertesi gün tekrar hastaneye gittiklerinde evrakların yine hazır olmadığını söylüyorlar. En sonunda çocuğa bir konum gönderiyorlar. Bu konum da ameliyatı yapan doktorun ofisi. Buraya gidiyor. Bu parayı bir şekilde ödemeleri gerektiğini söyleyerek, zorla evrak imzalatıyorlar. Evrakı imzaladıktan sonra cenazeyi teslim alarak, Bulgaristan'a defin için gidiyorlar.”