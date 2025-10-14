Sosyal medyadan bulduğu doktora 47 bin euro ödedi; ameliyat masasından kalkamadı!
Bulgaristan'da yaşayan karaciğer kanseri hastası 47 yaşındaki kadın, sosyal medya üzerinden bulduğu Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. S.Y. (55) tarafından, İstanbul'da özel bir hastanede 47 bin avro karşılığında ameliyat edildi. Kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi kadının cenazesi, ödeme yapılacağına dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi. Aile, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.
Bulgaristan'da yaşayan ve 1 yıl karaciğer kanseri tedavisi gören I.Y., iddiaya göre sosyal medyada reklamını gördüğü Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y.’yi telefonla arayıp randevu talep etti. Eşi K.M. (46) ile birlikte, daha önce yapılan tetkiklerini de alarak muayeneye giden Y.’ya, Prof. Dr. S.Y. tarafından önce ilaçlı tedavi uygulanacağı, 3 ay sonra da ameliyat olacağı söylendi. Tedaviyi kabul eden Y.’dan ilaçlı tedavi için 20 bin avro, ameliyat için de 35 bin avro talep edildi. Nisan ayında, 20 bin avro karşılığında ilaçlı tedaviye başlanırken, doktor tarafından fiyatlara zam geleceği ve bu nedenle ameliyatın hemen yapılması gerektiği bildirilerek, ameliyat ücreti 12 bin avro daha artırılarak 47 bin avro talep edildi. Y.’nın söz konusu meblağı tek seferde ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine ödeme taksitlendirildi.
25 BİN AVRONUN ÖDENMESİ ŞARTIYLA CENAZEYİ TESLİM ETTİLER
I.Y. 20 bin avro karşılığında uygulanan ilaçlı tedavi sonrası, 29 Temmuz’da İstanbul'daki özel bir hastanede 47 bin avro karşılığında ameliyat edildi. Aile, ameliyat öncesi 22 bin avro ödeme yaparken, 2 çocuk annesi kadın, 13 saat süren ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda aynı gün hayatını kaybetti. İddiaya göre ailenin talebine rağmen otopsi yapılmadı. Cenaze de kalan 25 bin avronun ödeneceğine dair imzalatılan evrağın ardından teslim edildi. Y., Bulgaristan’da toprağa verildi.
AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Aile defin işlemlerinin ardından suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. S.Y.’nin, I.Y. ile birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak, reklam yaptığını söyleyen ve aileye cenazeyi teslim etmek için, Y.’nın oğluna, kalan meblağın ödeneceğine dair zorla evrak imzalatıldığını belirten Avukat Şermin Tankut, yanlış ilaç tedavisi uygulanmış olabileceğini iddia etti.
DOKTOR AMELİYAT SIRASINDA HASTANE KORİDORUNDA DOLAŞIYORMUŞ
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. S.Y.’nin, operasyon sırasında sivil şekilde hastane koridorunda dolaşırken görüldüğünü öne süren Tankut, şunları söyledi:
“Ameliyat günü, eşi ameliyathanenin kapısında bekliyor. Ameliyatın dördüncü saatinde ameliyatı yapacak olan doktor, hastane koridorunda sivil şekilde dolaşıyor. Müvekkilim onun peşine takılıp, kantine iniyor. Doktora ameliyatın nasıl gittiğini soruyor. Doktor da her şeyin yolunda gittiğini, ameliyatın iyi geçtiğini, başka bir hastaneden kanama önleyecek bir ameliyat bıçağı beklediğini söylüyor. Hatta eşinin ameliyat masasındaki halini gösteriyor. Akşam saat 20.00 sıralarında ameliyatın bittiğini söylüyorlar. Tabii bu saate kadar müvekkilim doktoru 2-3 defa hastane koridorunda sivil şekilde görüyor. Müvekkilimin eşi ameliyathaneden çıktıktan hemen sonra yoğun bakıma alıyorlar. Müvekkilim yoğun bakımın önünde beklerken, bir telaş olduğunu görüp, eşinin durumunu soruyor. Yoğun bakımdaki doktor da ağır bir kanaması olduğunu söyleyip, ‘Her şey olabilir, hazırlıklı oldun’ diyor. Gece 03.00 sıralarında eşinin öldüğünü söylüyorlar. Müvekkilim de eşinin çocuklarını arıyor. Oğulları da İstanbul'a doğru yola çıkıyor. İstanbul'a geldikten sonra çocukları cenazeyi vermemek adına oyalıyorlar. Kalan parayı ne zaman ödeyeceklerine dair sıkıştırıyorlar. Bir gün boyunca oyalıyorlar. Parayı ödemeden cenazeyi veremeyeceklerini söylüyorlar. Tabii şunu da belirtelim; ameliyat tutarıyla ilgili herhangi bir sözleşme yok aralarında. Ertesi gün tekrar hastaneye gittiklerinde evrakların yine hazır olmadığını söylüyorlar. En sonunda çocuğa bir konum gönderiyorlar. Bu konum da ameliyatı yapan doktorun ofisi. Buraya gidiyor. Bu parayı bir şekilde ödemeleri gerektiğini söyleyerek, zorla evrak imzalatıyorlar. Evrakı imzaladıktan sonra cenazeyi teslim alarak, Bulgaristan'a defin için gidiyorlar.”