Sosyal medyanın konuştuğu temizlik işçisine bir maaş ikramiye

Çekilen görüntünün tüm ülkede büyük ilgi gördüğünü ifade eden Başkan Geylani, "Ecvet Bey bir çalışma esnasında, özveriyle arabasını temizlerken bir vatandaş tarafından videosu çekilmiş. Şu zamanda ender rastladığımız çalışmalardan biridir. Ecvet Beyin çalışmasına verdiği değer bizi gerçekten duygulandırdı. Emeğinin hakkını vermek, ayrı bir ilgi ve alakayla çalışmak ender rastladığımız durumlardan biridir. Ecvet Bey temizlik işlerinde çalışan diğer arkadaşlarımızın temsilidir. Bütün çalışan arkadaşlarımız da Ecvet Bey gibi aynı şuurla çalışmaktadır. Sabahın erken saatlerinde mesailerine başlayıp, Tatvan’ın bütün sokaklarını temizleyip, süpüren ve Tatvan’da daha temiz, kaliteli bir yaşamın sağlanması için gecesini gündüzüne katan değerli emekçi kardeşlerimizden biridir. İşini çalışırken severek yapmak, ayrı bir değer katmak herkese nasip olmuyor. Çekilen görüntüler bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti. İşine değer veren mesai arkadaşlarımızla bir arada çalışmak bize ayrı bir mutluluk verdi. Bu durum bizi de motive etti. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

