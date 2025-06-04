Sosyal medyanın peşine düştüğü ''mavi gömlekli'' ilk kez konuştu

‘ŞİKAYETÇİ OLMADIĞI İÇİN TUTUKLULUK SÜRECİM OLMADI’

A., "Sonra ben diğer vagona götürüldüm. Diğer vagondan çıktıktan sonra ben normalde Süreyya Plajı'na inecektim. İnanın normalde beyefendinin Süreyya Plajında ineceğini bilseydim olay uzamasın diye bir durak önce veya bir durak sonra inerdim. Ben de indikten sonra bir baktım ki beyefendi orada. Yoluma devam edeceğim. Bulaşmadan merdivenden gideceğim. Burnumu tutuyordu zaten videolarda da gözüküyor. Bana böyle kafa sallayarA. tehditvari bir hareketle görüşeceğiz dedi. Kamuoyunda tehdit etmişim gibi anlaşıldı. Çok yanlış anlaşılmış bir fotoğrafım var. Burada normalde ben hiçbir şekilde orada tehdit olarak onu yapmadım. Ben gittim yanına. Bana 'seninle görüşeceğiz' hareketini yaptıktan sonra yanına gittim. Bak kaç yaşında adamsın dedim. Yanında çoluğun çocuğun var. Düştüğün duruma değer mi dedim. Sonra yoluma devam ederken işte güvenlik görevlilerini gördü şikayetçiyim dedi. Sonra geldi bana arkadan vurdu. Ben de o saatten sonra kendimi korumam gerekiyordu. Kendimi korudum orada. Daha sonra da karakola götürüldük. Beyefendi de geldi, ben de gittim. Beyefendi benden şikayetçi olmadı. Daha sonradan da bana geldiler. Ben aslında şikayetçi olacaktım orada. Bana dediler ki ‘beyefendi senden şikayetçi olmadı. Sen de konuyu uzatma.’ Çünkü ben darbedildim. Hani bana vuruyorlar orada. Uzatma bu konu kapansın dediler. Ben de tamam dedim. Karşılıklı olarak birbirimizden şikayetçi olmadık. Karakoldan ayrıldık. Bundan dolayı da benim herhangi bir tutukluluk sürecim olmadı" dedi.