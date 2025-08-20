Sosyal medyanın ünlü ucuza orjinal markacısı hırsız çıktı!

Şüphelinin aylık yaklaşık 70 bin lira kazanç elde ettiği öğrenildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de meydana geldi. V.Y. isimli şahıs, çeşitli büyük firmalara ait giyim mağazalarına giderek kıyafetleri deniyormuş gibi soyunma kabinlerine girdi.