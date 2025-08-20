Sosyal medyanın ünlü ucuza orjinal markacısı hırsız çıktı!
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ünlü giyim mağazalarına girerek kıyafetlerin alarmlarını söküp çaldığı ürünleri internet üzerinden sattığı tespit edilen şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
Şüphelinin aylık yaklaşık 70 bin lira kazanç elde ettiği öğrenildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de meydana geldi. V.Y. isimli şahıs, çeşitli büyük firmalara ait giyim mağazalarına giderek kıyafetleri deniyormuş gibi soyunma kabinlerine girdi.
Yanında getirdiği penseyle kıyafetlerin üzerindeki alarmları söken V.Y., çantasına doldurduğu kıyafetlerle mağazalardan çıktı.
Şüphelinin, mağazalara kağıt dolu çantayla girdiği, kabinlerde kağıtları boşaltıp yerlerine çaldığı kıyafetleri koyduğu tespit edildi.
Mağaza yetkililerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde şüphelinin kıyafet deneme bahanesiyle soyunma kabinine girdiği, daha sonra ürünleri çalarak çıktığı görüldü.
