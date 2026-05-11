Sosyal medyayı karıştıran hantavirüs iddiası: Ruhi Çenet sessizliğini bozdu
Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat eden Youtuber Ruhi Çenet'in test sonucunun pozitif çıktığı iddia edildi. Çenet, sosyal medyayı karıştıran iddialara Instagram hesabından yanıt verdi.
Arjantin'den Afrika’ya seyreden "MV Hondius" isimli yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Hollanda bandıralı gemide seyahat eden Youtuber Ruhi Çenet'in test sonucunun pozitif çıktığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.
"Hastalık belirtim yok"
Hakkındaki iddialara Instagram hesabı üzerinden yanıt veren Ruhi Çenet, test sonucunun pozitif olduğu haberlerini yalanladı. Tedbir amaçlı karantinada olduğunu vurgulayan Çenet, "Şu an hiçbir hastalık belirtim yok. Gemide virüs olduğunu öğrendiğim andan itibaren Sağlık Bakanlığı ile koordineli hareket ediyorum" açıklamasında bulundu.
Gemide yaşananları anlatmıştı
Yaşanan süreci uluslararası basına da değerlendiren Çenet, gemi yönetiminin ilk etapta durumu gizlediğini öne sürdü. İlk ölüm gerçekleştiğinde yolculara "ölümün doğal sebeplerden kaynaklandığı" anonsunun yapıldığını belirten ünlü isim, kameramanıyla birlikte kendilerini erkenden izole ederek riskten kaçındıklarını dile getirdi.
Yolcu gemisinde hantavirüs alarmı
Arjantin'den yola çıkan ve 23 ülkeden 150’den fazla yolcunun bulunduğu MV Hondius gemisinde, Hantavirüs nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirmişti. Belgesel çekimi için gemide bulunan Ruhi Çenet’in de aynı yolculukta yer aldığı ortaya çıkmıştı. Çenet, seyahatin 24’üncü gününde gemiden indiğini belirtmişti.