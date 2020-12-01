Sosyal medyayı sallayan dikkat testi!
Zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığımız, karmaşıklığı karşısında beynimizin takla attığı görsellerin son dönemde beyin sağlığına faydaları da konuşulur oldu. Az sonra karşılaşacağınız resim de onlardan biri. Resimde bir kelebek, bir yarasa, bir ördek var, bulabilir misiniz?
Zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde karşılaştığımız, karmaşıklığı karşısında beynimizin takla attığı görsellerin son dönemde beyin sağlığına faydaları da konuşulur oldu. Az sonra karşılaşacağınız resim de onlardan biri. Resimde bir kelebek, bir yarasa, bir ördek var, bulabilir misiniz?
Basit gibi görünen ama bir süre sonra işin içinden çıkmak için zorlanacağınız görselde eğer hiçbirini bulamazsanız, beyniniz kötüleşiyor demektir. Sadece bir tane bulabilirseniz, yaşlılığa adım atmaya başladığınız anlamına gelir. Eğer iki tane bulabilirseniz, hala iyi durumdasınız. Eğer üçünü de bulursanız, sağlıklısınız demektir. Bu yönde tezleri olan bazı sosyal medya kullanıcıları var.
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar. Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?