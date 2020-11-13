Sosyal mesafe kimin umrunda! Skandal görüntüler

Yangın, saat 23.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi, Sandıkbaşı Caddesi’nde bulunan 2 katılı bir evde meydana geldi. Cantekin Acar’a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.