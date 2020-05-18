Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler!
Adana'da 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev itfaiye tarafından söndürülürken, çalışmaları izlemek için sokağa çıkan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan mahalle sakinleri ise polis tarafından uzaklaştırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda 11 katlı apartmanın en üst katında 3 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı.
Buzdolabının elektrik kontağı alev alması sonucu çıkan yangını fark eden ev sakinleri, dışarıya çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yangın yerine sevk edilirken, apartman sakinleri de güvenlik amaçlı binayı tahliye etti.