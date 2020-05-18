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  3. 18 Mayıs 2020 09:16

Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler!

Adana'da 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev itfaiye tarafından söndürülürken, çalışmaları izlemek için sokağa çıkan ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan mahalle sakinleri ise polis tarafından uzaklaştırıldı.

Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler!

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda 11 katlı apartmanın en üst katında 3 kişinin yaşadığı dairede yangın çıktı.

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Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler!

Buzdolabının elektrik kontağı alev alması sonucu çıkan yangını fark eden ev sakinleri, dışarıya çıkıp durumu itfaiyeye bildirdi. 

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Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler!

İtfaiye ekipleri, yangın yerine sevk edilirken, apartman sakinleri de güvenlik amaçlı binayı tahliye etti. 

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Sosyal mesafeyi unutup, yangını izlediler!

Alev alev yanan ev, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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