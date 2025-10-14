  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şov böyle bitti: TOGG ile drift yapan trafik magandasını yaptığı paylaşım yaktı!

Şov böyle bitti: Driftçi trafik magandasını paylaşımı yaktı

Kayseri’de polis ekiplerinin sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsünü ihbar sayarak yaptığı çalışmada, drift atan sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
Şov böyle bitti: Driftçi trafik magandasını paylaşımı yaktı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformunda paylaşılan drift görüntüsünü ihbar sayarak çalışma başlattı.

1 / 5
Şov böyle bitti: Driftçi trafik magandasını paylaşımı yaktı - Resim: 2

Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Tabipler Parkı önünde drift atan sürücüyü tespit eden ekipler, sürücüye 46 bin 392 TL idari para cezası uyguladı.

2 / 5
Şov böyle bitti: Driftçi trafik magandasını paylaşımı yaktı - Resim: 3

Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konularak, araç trafikten men edildi. 

3 / 5
Şov böyle bitti: Driftçi trafik magandasını paylaşımı yaktı - Resim: 4

Ayrıca sürücü hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatıldı.

4 / 5