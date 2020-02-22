Bir hırsızın hayatını değişitren soygun! Kasanın içinden öyle bir şey çıktı ki...

ÇELİK KASADAN KULLANILMIŞ BEBEK BEZLERİ ÇIKTI

2005'te Los Gatos'da bir gece, evine küçük bir çelik kasa getirdi. Kasanın içinden çıkan ilk şey kullanılmış bebek bezleri oldu. Hahn, "Gerçeküstü bir şeydi. Kasadan başka şeyler de çıktı. Bir silahla fotoğraflar da vardı. Bunların sahibiyle ilgili belgeler de vardı. Bir de dijital kamera kartı buldum. Kartı bilgisayara taktım. Gördüklerime inanamadım. Fotoğraflarda, kasanın sahibi bir çocuğa cinsel tacizde bulunuyordu" diyor.

