Soydular, dövdüler, zorla Türkiye'ye gönderdiler
Yunanistan'da polis tarafından yakalanan Pakistanlı iki kaçak göçmen, Yunan polislerinin kendilerini döverek, değerli eşyalarını aldıktan sonra bota bindirip zorla Türkiye'ye gönderdiğini öne sürdü.
Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polise yakalanan Pakistanlı göçmenler Süfyan Muhammed (26) ile Ali Bari (18), Yunan polisini kendilerini döverek, para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla zorla Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.
Edirne'de Meriç Nehri üzerinden lastik botla kaçak olarak Yunanistan'a geçen Pakistanlı Süfyan Muhammed ile Ali Bari, Yunan polisleri tarafından yakalandı.
Göçmenler, Yunan polisinin kendilerini 2 gün aç ve susuz bırakıp, üzerlerinde para ve değerli eşyaları aldıktan sonda darbederek, Meriç Nehri üzerinden zorla bindirildikleri botla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.