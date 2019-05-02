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  3. 02 Mayıs 2019 13:34

Soydular, dövdüler, zorla Türkiye'ye gönderdiler

Yunanistan'da polis tarafından yakalanan Pakistanlı iki kaçak göçmen, Yunan polislerinin kendilerini döverek, değerli eşyalarını aldıktan sonra bota bindirip zorla Türkiye'ye gönderdiğini öne sürdü.

Soydular, dövdüler, zorla Türkiye'ye gönderdiler

Yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polise yakalanan Pakistanlı göçmenler Süfyan Muhammed (26) ile Ali Bari (18), Yunan polisini kendilerini döverek, para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla zorla Türkiye'ye gönderdiğini söyledi.

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Soydular, dövdüler, zorla Türkiye'ye gönderdiler

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden lastik botla kaçak olarak Yunanistan'a geçen Pakistanlı Süfyan Muhammed ile Ali Bari, Yunan polisleri tarafından yakalandı.

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Soydular, dövdüler, zorla Türkiye'ye gönderdiler

Göçmenler, Yunan polisinin kendilerini 2 gün aç ve susuz bırakıp, üzerlerinde para ve değerli eşyaları aldıktan sonda darbederek, Meriç Nehri üzerinden zorla bindirildikleri botla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.

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Soydular, dövdüler, zorla Türkiye'ye gönderdiler

Sınırda bitkin halde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından bulunan 2 Pakistanlı göçmen, hastanede tedavi edildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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