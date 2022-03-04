Soygun dizisi Lupin'in setinde büyük şok: 5 milyonluk vurgun
Soygun temalı Lupin dizisinin çekimlerinde maskeli hırsızlar seti basıp 300 bin euro'luk (Yaklaşık 5 milyon lira) ekipmanları çaldı.
Fransa'nın Paris şehrinde devam eden Lupin dizisinin setinde başrol oyuncusu Omar Sy’ın sahnesi çekilirken büyük bir hırsızlık olayı yaşandı.
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20 kişilik soygun çetesi havai fişek patlatarak sete girdi. Ortaya çıkan kargaşadan faydalanan hırsızlar tam 300 bin euro (Yaklaşık 5 milyon lira) değerinde ekipman çaldı.
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Olayın ardından yapılan açıklamada durumun yetkililerce araştırıldığı, oyuncuların ve set ekibinin güvende olduğu, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.
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Lupin dizisinde, Omar Sy hırsız ve kılık değiştirme ustası Arsène Lupin’den ilham alan Assane Diop karakterini canlandırıyor. 2 ödülü, 13 adaylığı bulunan dizinin üçüncü sezon çekimleri devam ediyor.
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