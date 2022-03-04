  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Soygun dizisi Lupin'in setinde büyük şok: 5 milyonluk vurgun

Soygun dizisi Lupin'in setinde büyük şok: 5 milyonluk vurgun

Soygun temalı Lupin dizisinin çekimlerinde maskeli hırsızlar seti basıp 300 bin euro'luk (Yaklaşık 5 milyon lira) ekipmanları çaldı.

Soygun dizisi Lupin'in setinde büyük şok: 5 milyonluk vurgun - Resim: 1

Fransa'nın Paris şehrinde devam eden Lupin dizisinin setinde başrol oyuncusu Omar Sy’ın sahnesi çekilirken büyük bir hırsızlık olayı yaşandı.

1 / 9
Soygun dizisi Lupin'in setinde büyük şok: 5 milyonluk vurgun - Resim: 2

20 kişilik soygun çetesi havai fişek patlatarak sete girdi. Ortaya çıkan kargaşadan faydalanan hırsızlar tam 300 bin euro (Yaklaşık 5 milyon lira) değerinde ekipman çaldı.

2 / 9
Soygun dizisi Lupin'in setinde büyük şok: 5 milyonluk vurgun - Resim: 3

Olayın ardından yapılan açıklamada durumun yetkililerce araştırıldığı, oyuncuların ve set ekibinin güvende olduğu, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı aktarıldı.

3 / 9
Soygun dizisi Lupin'in setinde büyük şok: 5 milyonluk vurgun - Resim: 4

Lupin dizisinde, Omar Sy hırsız ve kılık değiştirme ustası Arsène Lupin’den ilham alan Assane Diop karakterini canlandırıyor. 2 ödülü, 13 adaylığı bulunan dizinin üçüncü sezon çekimleri devam ediyor.

4 / 9