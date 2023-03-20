Soyguna gelen hırsızlar baltayı taş vurdu

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda plakanın 34 MH 1069 olduğu ancak plakanın Küçükçekmece’den çalıntı olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda aynı araca ait yüzlerce plaka sorgulayan polis, aracın orijinal plakasını tespit etti ve sahibin ise emniyette 10 adet suç kaydı bulunan İsmet S. (35) olduğu belirlendi. Şüphelinin ise çalışmalar çerçevesinde yakalandığı bilgisine ulaşıldı.