Soylu lahitindeki mumyanın, yoksul bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı

SOYLULAR MUMYALANIRKEN REÇİNE KULLANIYORDU

Mumyalama, birçok eski kültürde yaygın olarak uygulanan, ölülerin üzerine çeşitli maddeler sürerek onları çürümekten korumak için uygulanan bir yönteme deniliyor. Arkeologlar, şimdiye kadar Mısır mumyalama tekniğinde çamur kabuklarının kullanıldığını keşfedememişlerdi. Daha önce yapılan keşifler bedenin dönemine göre oldukça pahalı olan reçineyle kaplandığını göstermişti.