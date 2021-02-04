Soylu lahitindeki mumyanın, yoksul bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı
Bilim insanları, Mısır’da keşfedilen 3 bin yıllık soylu lahitine ilişkin yaptığı araştırmada, lahitte bulunan mumyanın yoksul birine ait olduğu ortaya çıktı.
Avustralya’nın Sydney kentine yer alan Macquarie Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan yeni keşif, eski Mısır mumyalanması hakkında bilinenler ve dünya çapındaki müzelerde yer alan lahitler hakkında yeni soruları gündeme getirdi.
MUMYALAMADA ÇAMUR KABUK KULLANILDIĞI İLK KEZ KEŞFEDİLDİ
Araştırmacı Karin Sowada liderliğindeki bir ekip, bilgisayarlı tomografi kullanarak Sydney Üniversitesi Chau Chak Wing Müzesi'nde tutulan mumyalanmış yetişkin bir kadını çevreleyen katmanları inceledi. 3 boyutlu görselleştirme ve kesitsel taramalar, bedeni çevreleyen keten katmanları arasına sıkıştırılmış çamur ve samandan yapılmış kabuğu ilk kez ortaya çıkardı.
SOYLULAR MUMYALANIRKEN REÇİNE KULLANIYORDU
Mumyalama, birçok eski kültürde yaygın olarak uygulanan, ölülerin üzerine çeşitli maddeler sürerek onları çürümekten korumak için uygulanan bir yönteme deniliyor. Arkeologlar, şimdiye kadar Mısır mumyalama tekniğinde çamur kabuklarının kullanıldığını keşfedememişlerdi. Daha önce yapılan keşifler bedenin dönemine göre oldukça pahalı olan reçineyle kaplandığını göstermişti.