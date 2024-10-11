Sözde mehdi ve müritlerine şafak operasyonu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaklaşık 200 müridiyle birlikte yaşayan ve kendisini mehdi ilan eden M.Ç. ve müritleri, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
Bayramiç'in Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri M.Ç. ile 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.
Ardından termal tesislerde, sosyal medya üzerinden sözde tebliğ hesapları bulunan ve canlı yayınlarla 'Hz. Mehdi Ulusa Sesleniyor' programları yapan sözde tarikat, sosyal medya hesapları üzerinden dini bilgiler vermeye başladı.
Müritleri ile birlikte termal oteli kiralayan Ç., burada “Mehdi'ye Bağlılık” töreni düzenledi. Youtube hesabı üzerinden yapılan 'Hz. Mehdi as. Ulusa Sesleniyor' programında soruları yanıtlayan Ç., mehdinin alametlerinden bahsetti.
Kasım ayında kaçak kazı yaparken yakalandı
Bayramiç'e bağlı Külcüler köyünde bulunan tarikat üyeleri, 'mehdi' olarak kabul ettikleri M.Ç. ile birlikte Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken gözaltına alındı. Şüphelilerin, kazdıkları alanda 'ahit sandığı' aradıkları öğrenildi.