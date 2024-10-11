Sözde mehdi ve müritlerine şafak operasyonu

Bayramiç'in Külcüler köyünde bulunan yaklaşık 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri M.Ç. ile 18 ay önce kendilerini depremzede olarak göstererek, köyün yakınlarında bulunan Koç Termal ve Hilal Evleri'ni 2 yıllığına kiraladı.